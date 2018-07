Sprehod skozi istrske kampe in poplava glamping nastanitev ter njihova zasedenost, sploh v poletnih mesecih, zelo jasno nakazuje, kako priljubljeno je kampiranje. Tovrstni način bivanja nam predstavlja nekakšno preprostejšo različico načina življenja, na katero v vsakodnevnem hitenju prepogosto pozabimo.

Kampiranje, sploh pa bivanje v šotoru, je bilo dolga leta zelo enolično. Na trgu so obstajali različne velikosti, različni modeli šotorov, vendar so si bili v osnovi vsi zelo podobni. Nekateri so bili sicer posebej prilagojeni za pohodnike, drugi za ekstremnejše razmere. Nato so postali izjemno priljubljeni samozložljivi šotori, ki se v nekaj sekundah postavijo sami, zdaj pa so na vrsto prišle še nekoliko naprednejše različice.