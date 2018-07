Ne morete odstraniti dela tapet Če še tako poskušate, ne morete odstraniti posameznih delov stare tapete, ne da bi pri tem poškodovali zid. Imamo rešitev! Zmešajte toplo vodo in beli kis v razmerju 80 proti 20 in raztopino s krožnimi gibi nanesite na trdovratna mesta. Pustite petnajst minut, da se posuši in nato nežno odstranite lepilo z zidarsko lopatico.

Barva ob zaščitnem traku Pogosto ali skoraj neizbežno se nam zgodi, da med pleskanjem pobarvamo tudi zid ob zaščitnem traku, četudi smo pazljivi. Če se vam to zgodi na zidu, ki ste ga želeli prebarvati z drugo barvo, vzemite čisto ščetko in barvo z njo odstranite. Počakajte, da se predel posuši in nato nekajkrat ponovite postopek, dokler neželene barve ne odstranite popolnoma.

Madež barve na preprogi Zelo neprijetno je, če s pleskarsko barvo umažete novo preprogo (zakaj pa je niste umaknili?). Madež najprej namočite in to poskusite narediti tako, da se ne razširi. Na čisto krpo nalijte destilirani kis in z njo drgnite madež, dokler ne vidite, da barva prehaja na krpo. Nato namočite še eno krpo in ponavljajte postopek, dokler madež ne izgine.

Prah po koncu del Če še tako čistite in brišete, po koncu večjih obnovitvenih del, ki so zajemala tudi zidove, še vedno naletite na prah, ki znova in znova sede na vse površine. V takem primeru popršite ves prostor, v katerem ste delali, z vodo, da se zaradi vlage prah poleže. Nato z mokro krpo očistite zidove, tla, police in drugo opremo. Postopek boste morali najverjetneje (tudi večkrat) ponoviti.

Opraskana tla ali pohištvo Lahko ste nejevoljni, ker niste dovolj pazili, vendar obstaja rešitev tudi za opraskana tla in pohištvo. Če gre za svetel les, uporabite črni čaj. Z vato ga tapkajte v praske in odstranite odvečno tekočino – vse dotlej, dokler se ne obarvajo v želeno barvo. Za temen les zmešajte instantno kavo in vodo, da dobite gosto pasto. Prav tako jo tapkajte po poškodovanih mestih in odstranite višek, ko prasko prekrijete.