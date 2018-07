Hrepenenje domnevnih spreobrnjencev

Oni dan sem prebiral, kako so izbirali novega šefa znamenite ameriške agencije CIA. Ob zaslišanju v senatu, del tega sem si ogledal tudi na posnetku, je senatorka Kamala Harris štirikrat ponovila enako in kratko vprašanje kandidatki Gini Haspel – ali menite, da so bile zasliševalne tehnike (ki so jih uporabljali nad osumljenci) nemoralne. Šlo je namreč za formalno odobrene oblike torture, pri čemer je po vseh mednarodnih dokumentih jasno, da je šlo za mučenje.