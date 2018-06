Nataša Kramberger: Kdor fuša…

Tekmo med Senegalom in Japonsko sem gledala v Berlinu, z Japonci. Nekje na polovici drugega polčasa je (pri rezultatu ena proti ena) Šibasaki hitro, močno in natančno podal žogo v kazenski prostor, kjer je pred senegalskim golom že tekel Osako: videti je bila sijajna, do potankosti usklajena akcija. Samo še majhen dotik in Osako bo žogo spravil v gol, samo še majhna brca in… Nič. Zgodilo se ni nič. Hitra, močna in natančna podaja je šla mimo kot puščica in Osako je meter pred vratarjem brcnil v prazno.