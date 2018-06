Boris Dežilović: Kmalu bo konec sveta

Pred natanko osemdesetimi leti, 9. junija 1938, so v Parizu odigrali zadnjo tekmo prvega kroga 3. svetovnega nogometnega prvenstva med Nemčijo in Švico. Nemčija je ob polčasu vodila z udobno prednostjo 2 : 0 in zdelo se je, da ekipa legendarnega Seppa Herbergerja ne bo imela večjih težav. Toda v drugem polčasu je Švica hitro izenačila, potem pa je Trello Abegglen v samo dveh ali treh minutah dodal še dva gola in Švica se je s prepričljivo zmago 4 : 2 uvrstila v drugo kolo. To je bilo zadnjič, kar beleži zgodovina nogometa, da je Nemčija izpadla v prvem krogu svetovnega prvenstva.