Omenjeno tematiko je dokaj drzno popisala tudi v svojem najznamenitejšem, leta 1950 izdanem romanu Pinjar. Zgodba je postavljena v prevratno leto 1947, v čas osamosvojitve Indije izpod britanske kolonialne nadvlade, ustanovitve države Pakistan ter milijonskih prisilnih selitev indijskih muslimanov v Pakistan ter pakistanskih hindujcev v Indijo. Medversko sovraštvo je preraslo v krvavo nasilje, katerega žrtve so bile ob milijonskem številu ubitih tudi številne ugrabljene in posiljene ženske. Izraz pinjar pomeni dvoje: v pandžabščini okostnjak, v hindiju pa kletka. Dvojnost, ki pomensko sovpada s tematiko romana, najbrž ni naključna, saj je avtorica, ki se je po dramatičnem letu 1947 iz Lahoreja preselila v Indijo in kot pisateljica ostala priljubljena na obeh straneh meje, suvereno pisala v obeh jezikih.

Zgodba kratkega romana je zgodba epopeje. Tragična usoda večkrat preizkuša osrednjo junakinjo, mlado hindujko Puro. Tik pred predvideno poroko z Ramchandom jo po ukazu svoje družine ugrabi muslimanski mladenič Rachid. Po uspelem pobegu domov je starši zaradi strahu pred nasiljem ne želijo sprejeti. Prisilno stopi v zakon s svojim sicer prijaznim rabljem, sprejme novo religijo in novo ime, Hamida. Rodi otroka ter skoraj izgubi posvojenca. Ko izve, da je bila Ramchandova sestra Laja, medtem poročena z njenim bratom, v spopadih ugrabljena, jo z moževo pomočjo reši in omogoči, da odpotuje k domačim, ki zdaj živijo v Pakistanu. V času številnih ugrabitev je, v nasprotju z njeno izkušnjo, tak povratek spričo javnega družbenega poziva po vnovičnem sprejetju ugrabljenih žensk k izvorni družini možen. Slovesen in zgovoren trenutek, ko Hamidin brat – ki se za znova vrnjeno soprogo skorajda ne zmeni – povabi sestro, da se prav tako vrne k družini, in zavrnitev slednje, češ da je njen dom ob njenem možu, vsebuje več kot zgolj poziv k možnemu sobivanju dveh religij.

Zgodba je z glasom tretjeosebne pripovedovalke podana opisno, jedrnato, brez globljih prehodov v čustvene brazde kot posledice vseprežemajoče bolečine, ki jih osebne tragedije, za nameček nagrmadene v kratkem času, nujno povlečejo za seboj. Bralcu se utegne zazdeti, da bere razširjen sinopsis za roman, ki bi ga vešče pisateljsko pero s pravo mero občutljivosti, brez sentimentalne preobloženosti, spisalo v še globljo, pretresljivejšo in lepšo pripoved. Drugo skrajnost je leta 2003 ubral v Indiji posnet istoimenski celovečerni film v režiji Chandraprakasha Dwivedija, ki podrobno sledeč izvirniku v bollywoodski maniri s številnimi pevskimi vložki osrednjih likov in z značilno, za zahodnega gledalca pretežko čustveno nabreklostjo sto strani kratek roman prelevi v triurno družinsko sago o ljubezni, hrepenenju, izgubi, bolečini, strpnosti in predvsem nesmiselnosti vojn.