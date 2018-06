Deželna vlada v Furlaniji - Julijski krajini želi okrepiti nadzor na meji s Slovenijo in Avstrijo

Deželna vlada v Furlaniji - Julijski krajini (FJK) bo zaprosila Rim, da poostri nadzor na meji z Avstrijo in Slovenijo, so v četrtek sporočili iz deželnega sveta. V okviru načrtov bi lahko Italija v roku 24 ur avstrijskim in slovenskim oblastem vrnila migrante, ki so nezakonito prečkali mejo, poroča Primorski dnevnik.