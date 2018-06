Da so se odločili za preložitev vaje, je za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdilo tudi notranje ministrstvo na Dunaju. Razlog za preložitev je, da je v ponedeljek, 25. junija, v Sloveniji praznik, so navedli.

Vendarle pa na Dunaju vztrajajo pri izvedbi vaje. Na njej želi avstrijski notranji minister Herbert Kickl, ki prihaja iz vrst skrajno desnih svobodnjakov, preveriti, ali je nova enota za varovanje meje Puma pripravljena, da obvlada morebiten nov naval migrantov na avstrijsko mejo, navaja Kurier na svoji spletni strani.

Pretiravanje Avstrije

Slovenska notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je sicer v sredo v pismu Kicklu izrazila nasprotovanje vaji tako zaradi dejstva, da naj bi del te vaje potekal na slovenskem ozemlju, kot tudi, ker bi imel ta »prikaz množičnega prihoda nezakonitih migrantov s slovenske strani na avstrijsko neizogibno zelo negativen učinek v Sloveniji, verjetno pa tudi v Avstriji«, so v sredo sporočili z notranjega ministrstva.

Ministrica je tudi poudarila, da ta vaja »ne bo v ničemer prispevala k dobrim odnosom med našima državama ali k skupnim prizadevanjem za obvladovanje migrantske situacije v regiji«.

Ocenila je tudi, da Avstrija pretirava, in poudarila, da Slovenija uspešno in učinkovito brani zunanjo schengensko mejo in si prizadeva, da se migrantski val iz let 2015 in 2016 ne bi ponovil. Dokaz tega je tudi dejstvo, da so avstrijski organi Sloveniji letos vrnil 13 oseb, lani v celem letu pa 39, je še poudarila ministrica v pismu Kicklu.