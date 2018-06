Plenković je uvodoma na današnji seji hrvaške vlade še dejal, da Evropska komisija glede slovenske tožbe ni podprla nobene strani, temveč se je odločila, da se ne bo vmešavala v »ta postopek«. Ocenil je, da gre za »dobro, pravilno in modro« odločitev, ki daje novo priložnost in odgovornost tako hrvaški kot novi slovenski vladi za nov dialog in reševanje spora o meji. Napovedal je še, da je hrvaška vlada pripravljena Sloveniji ponuditi rešitev vprašanja meje na podlagi idej, ki so jih predstavili konec lanskega leta.

»Menimo, da je to veliko boljša pot, tudi po oceni in analizah pravnih strokovnjakov, ki kažejo, da je verjetneje, da bi to prineslo kako rešitev, kot pa pravosodna pot, ki si jo želi Slovenija«, je izjavil.

Cerar se že lani s Plenkovićevim predlogom ni strinjal Plenković je na srečanju s premierjem Mirom Cerarjem decembra lani v Zagrebu vztrajal, da je arbitražna odločba za Hrvaško neveljavna, ker da je bil arbitražni postopek s strani Slovenije kompromitiran. Sloveniji je tudi predlagal pravni okvir, ki bi bil lahko osnova za dvostranski dogovor o meji. Kot je takrat predlagal, bi pripravili poseben protokol za mejo na kopnem, morju in plovni režim iz Piranskega zaliva v odprto morje. Predlagal je tudi ustanovitev skupne mešane komisije, ki naj bi to določila. Ocenil je, da državi soglašata v več kot 90 odstotkih kopenske meje in da sta najbližje rešitvi doslej. Cerar se hrvaškim predlogom ni strinjal, temveč je vztrajal, da je dialog možen le o uresničevanju arbitražne sodbe iz junija lani. Ker dialoga na to temo ni bilo, so se v Ljubljani odločili za tožbo proti Hrvaški pred Sodiščem EU, ker zaradi hrvaškega zavračanja uveljavitve odločitve arbitražnega sodišča prihaja do kršitev evropskega prava, zlasti na področju ribištva in pri izvajanju schengenskih pravil.