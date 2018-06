Vaja, naslovljena ProBorders, je bila sprva načrtovana 25. junija, ko Slovenija obeležuje dan državnosti, a so jo nato po protestih iz Ljubljane preložili za en dan.

Ministrica: Avstrijci pretiravajo Tudi sicer slovenske oblasti menijo, da Avstrija s takšnimi aktivnostmi pretirava. Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je pred dnevi v pismu Kicklu izrazila nasprotovanje vaji tako zaradi dejstva, da naj bi del te vaje potekal na slovenskem ozemlju, kot tudi, ker bi imel ta »prikaz množičnega prihoda nezakonitih migrantov s slovenske strani na avstrijsko neizogibno zelo negativen učinek v Sloveniji, verjetno pa tudi v Avstriji«. Po njenih ocenah vaja »ne bo v ničemer prispevala k dobrim odnosom med našima državama ali k skupnim prizadevanjem za obvladovanje migrantske situacije v regiji«. Ministrica je poudarila, da Slovenija uspešno in učinkovito brani zunanjo schengensko mejo in si prizadeva, da se migrantski val iz let 2015 in 2016 ne bi ponovil. Dokaz tega je tudi dejstvo, da so avstrijski organi Sloveniji letos vrnil 13 oseb, lani v celem letu pa 39, je še poudarila ministrica v pismu avstrijskemu kolegu.

Ne bodo dopustili novega begunskega vala Na vaji v neposredni bližini avstrijsko-slovenskega mejnega prehoda Šentilj, kjer so avstrijske oblasti v času begunskega vala pred tremi leti postavile obsežen ograjni in registracijski sistem za sprejemanje beguncev, bodo po napovedih prikazali, kako ustaviti večjo skupino beguncev in migrantov. Sodelovala naj bi tudi nova enota za varovanje meje, imenovana Puma, ki jo sestavlja 600 pripadnikov varnostnih sil. Enota naj bi bila v celoti vzpostavljena šele septembra, tokrat naj bi preverili njeno pripravljenost za ukrepanje. V načrtu je, da bo v vsaki zvezni deželi ena skupina te enote, katere pripadniki se bodo po potrebi v 24 urah lahko zbrali na enem mestu. Po besedah ministra Kickla so na vajo povabili policiste vseh avstrijskih dežel, da bi pokazali odločenost Dunaja, da v Avstriji ne bodo dopustili novega begunskega vala. »Kar se je dogajalo leta 2015, se ne sme ponoviti,« je ob napovedi vaje dodal Kunasek.