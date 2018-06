Točen čas njenega prihoda v Arizono je bil skrit do zadnjega trenutka, da obiska ne bi že tako zmotili protestniki. Nanje je Trumpova sicer le naletela kasneje pred obiskom zavetišča Southwest Key Campbell, kjer je šla v učilnice in igralnice ter se srečala z otroki.

Pozdravila jih je s španskim pozdravom in vprašala kako so, pa so odgovorili, da v redu. Vprašala jih je ali jim je všeč kjer so in srečujejo prijatelje, pa so rekli, da ja. Vprašala jih je kdo med njimi so princi in kdo princese in so dvigali roke ter se hihitali. Vprašala jih je, če jim je všeč nogomet in so rekli, da jim je všeč in tudi prva dama ZDA je rekla, da ji je nogomet v všeč.

Najprej so jo državni uradniki agencij, ki se ukvarjajo z migracijami in nezakonitimi prestopi meje seznanili s položajem na meji, med njimi pa je bil tudi lokalni rančer, ki se zavzema za strožji nadzor.

Zveznim agentom je povedala, da je prišla, da jim izrazi podporo, ker se zaveda kako nevarno in težavno je njihovo delo, prišla pa se je tudi pozanimat ali lahko kako pomaga otrokom in družinam, ki so zaprti v centrih za pridržanje.

Komisar za carine in zaščito meje Kevin McAleenan je dejal, da je samo v sredo skušalo mejo med ZDA in Mehiko nezakonito prečkati 1600 ljudi, od tega 539 družin.