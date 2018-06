Seveda so se takoj porodile različne interpretacije dogodka, češ da se v Beli hiši nič ne zgodi naključno in da je bil tudi Melanijin ugovor načrtovan.

Nato je prva dama odšla, kot poročamo, v Teksas na obisk staršev ločenih otrok in ponovno poskrbela za enigmatično sporočilo. Oblečena je bila v 39 dolarjev vredno jakno iz Zare z napisom I really don't care, do u? ali Briga me, res, pa tebe? Splet in ameriški mediji so ponoreli glede tega, kaj to pomeni. Kot prvo, to je ženska, ki premišljeno izbira svoje obleke. Kot drugo, to je ženska, ki svojih oblek ne kupuje v Zari.

Najbolj vneti analitiki pa so vseeno opazili, da je jakno nosila le v Washingtonu, ko je odšla na letalo in ko je stopila z njega. To je menda dokaz, da gre za sporočilo možu, s katerim namiguje, da bo delala, kar želi. Na kar so komentatorji dejali, da se vede kot najstnica in da je že čas, da se s soprogom pogovorita. N. N.