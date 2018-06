»Zakaj ne bi prodajali jaken z obratnim sporočilom?« je idejo »Mar mi je. Kaj pa tebi?« za ameriške medije razložila izvršna direktorica podjetja Wildfang Emma McIlroy. »Zakaj ne bi naredili jakne, ki bo naredila nekaj dobrega v svetu?« je dodala. Prvih sto jaken vojaške barve z belim napisom so prodali v eni uri, enako tudi naslednjih sto. Zdaj so jih zasuli s prošnjami in idejami, naj naredijo tudi majice in druga oblačila na to temo.

Le oblačilo ali skriti pomen? Ameriška prva dama Melania Trump je v četrtek, ko je nenapovedano obiskala otroke migrantov na meji med ZDA in Mehiko, na poti oblekla jakno znamke Zara z napisom »Res mi je vseeno, pa tebi?«. Zelena jakna z belim napisom je nemudoma sprožila številna vprašanja in teorije, ali gre za (ne tako zelo) skrito sporočilo prve dame, in če ja, komu je bilo namenjeno. Njena predstavnica je še isti dan sporočila, da gre zgolj za oblačilo, njen mož Donald Trump pa je na twitterju hitel razlagati, kako on razume najnovejšo modno odločitev soproge. Zapisal je, da se sporočilo na jakni nanaša na lažne novice: »Melania je spoznala, kako nepoštene so in ji res ni več mar.«