Splet so preplavile fotografije Melanie, ko se je oblečena v olivno zeleno jakno z belim napisom na hrbtu, vkrcala na let proti Teksasu. Izbira jakne je takoj sprožila številna vprašanja in teorije, med drugim tudi, ali je šlo za skrito sporočilo prve dame, in če da, komu bi lahko bilo namenjeno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Njena predstavnica Stephanie Grisham je sicer že isti dan pojasnila, da za izbiro oblačil »ni nobenega skritega sporočila«. Na twitterju je zapisala, da gre zgolj za jakno in da je prvi dami mar. Dodala je še, da upa, da se »po tem pomembnem obisku svet ne bo osredotočil na njeno garderobo«.

Today’s visit w the children in Texas impacted @flotus greatly. If media would spend their time & energy on her actions & efforts to help kids - rather than speculate & focus on her wardrobe - we could get so much accomplished on behalf of children. #SheCares#ItsJustAJacket — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) June 21, 2018

Malo drugače je izbiro jakne na tem družbenem omrežju pojasnil soprog Melanie, ameriški predsednik Donald Trump. Zapisal je, da se sporočilo na jakni nanaša na lažne novice. »Melania je spoznala, kako nepoštene so in ji res ni več mar,« je zapisal.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018

Melania se je potem, ko je prispela v McAllen v Teksasu, preoblekla v jakno krem barve. Jakno s spornim napisom si je nato še enkrat nadela pred odhodom domov, kljub temu, da je v Washingtonu ta čas zelo vroče in vlažno.