Vse aretirane so bile izpuščene nemudoma, ko so šle skozi proces identifikacije in registracije, četrtkove demonstracije pa so bile šele ogrevanje za sobotne množične proteste, ki so napovedani po vseh ZDA. Med aretiranimi v senatni zgradbi je bila tudi državna kongresnica iz države Washington Pramila Jayapal, ki je bila rojena v Indiji.

»Borimo se za svobodo vseh družin, za to, da bodo otroci ostali s starši, ne pa v kletkah ali zaporu, ampak da bodo imeli priložnost svobodnega in varnega življenja,« je tvitnila demokratka in izrazila ponos, da je bila aretirana zaradi protesta proti Trumpovi politiki.

Protestnice so obiskali nekateri demokratski senatorji in jim izrazili podporo v zahtevah, naj se družine osvobodi iz zapora. Proteste sta organizirali skupini Ženski pohod in Center za ljudsko demokracijo.