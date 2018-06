Kot so zapisali v Kremlju, bosta na srečanju govorila o »trenutnem stanju in perspektivi za razvoj rusko-ameriških odnosov«. V Beli hiši so dodali, da bo beseda tekla tudi o »temah, povezanih z nacionalno varnostjo«.

Moskva in Washington sta se o srečanju dogovorila med sredinim obiskom svetovalca ameriškega predsednika za nacionalno varnost Johna Boltona v ruski prestolnici. Ob tem so sporočili zgolj, da bo srečanje v tretji državi.

Predsednika obeh velikih sil se od začetka Trumpovega mandata januarja lani še nista srečala na vrhu, le ob robu mednarodnih srečanj, nazadnje novembra lani v Vietnamu. Daljši pogovor sta imela julija lani ob robu vrha skupine G20 v Hamburgu.

Odnosi med Moskvo in Washingtonom so zaradi sirskega konflikta, ukrajinske krize in obtožb o ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve leta 2016 na najnižji ravni od hladne vojne.