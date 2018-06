Na Trumpove napovedi o uvedbi carin na vozila iz Evrope so se odzvali tudi v Slovenskem avtomobilskem grozdu, kjer izpostavljajo, da bodo imele te negativni vpliv na slovensko gospodarstvo, če bo posledica znižanje prodaje tistih avtomobilov, ki bodo imela vgrajene komponente in sisteme, izdelane v Sloveniji.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pravijo, da ni mogoče podati ocene, ali bi z uresničitvijo Trumpove napovedi lahko prišlo do zmanjšanja naročil sestavnih delov. Dodali so, da se sicer morebitne nove carine ne bodo »zgodile jutri«, ker je postopek še v začetni fazi.

Evropska komisija sicer po navedbah ministrstva opozarja na velik pomen uvedbe nove preiskave v zvezi z uvozom avtomobilov, vključno s športni terenskimi vozili in z lahkimi tovornjaki ter z uvozom avtomobilskih delov. Na ravni EU so trgovinski tokovi pri motornih vozilih in delih približno šestkrat večji kot v primeru nedavnih ameriških ukrepov na področju jekla in aluminija, so še izpostavili.