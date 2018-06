Iz skupine A so po napovedih napredovali dvakratni svetovni prvaki Urugvajci celo s tremi zmagami brez prejetega gola in gostitelji Rusi. Zbornaja komanda je po dveh zmagah poskrbela za evforijo po vsej državi, a njena realnost je konec nastopov v osmini finala, razen če ne bodo v ozadju višji interesi. A to bo težko, saj bo tekmec v osmini finala Španija, ki je na stavnicah za Brazilijo druga favoritinja za naslov prvaka. Španija in Portugalska sta z velikimi težavami potrdili vlogo favoritinj v skupini B, ki je bila izjemno zahtevna z Iranom, najboljšo azijsko reprezentanco, in Marokom, najboljšo afriško ekipo. Španci, ki so bili vse predtekmovanje bledi, so bonus slabega dne zapravili z reševanjem remija proti odpisanemu Maroku. V skupini C z napredovanjem Francije, ki ima po imenih zvezdniško zasedbo, a še ne blesti, in Danske ni bilo presenečenj. Hrvaška je presenetila s tremi zmagami v skupini D in s prvim mestom poskrbela za pravo vročico v domovini, a po zakonu verjetnosti jo čaka še slab dan. Kar prekipevajo od samozavesti, zato so vsi že vpisali zmago v osmini finala proti Danski. Argentina se je skozi šivankino uho prebila v izločilne boje, a igra Messija in soigralcev je daleč od navdušujoče. Glede na trenutno formo bodo v osmini finala s Francijo v vlogi avtsajderja.

V skupini E je po napovedih vladala Brazilija, ki je igrala le toliko, kot je bilo treba za uspeh. Ima presežek v kakovosti in igralcih s potezo več, zato je ob stopnjevanju forme nedvomno prva favoritinja. A tekmica v osmini finala bo vselej neugodna Mehika, ki je imela slab dan proti Švedski. Švicarji so z drugim mestom potrdili, da je sedanja generacija najbolj nadarjena v zgodovini države. Najbolj senzacionalen je bil razplet v skupini F z napredovanjem Švedske in Mehike ter izpadom favorizirane Nemčije. Belgija in Anglija sta bili z učinkovito igro razred zase v skupini G, a njuni tekmici Tunizija in Panama sta bili preskromni za oceno realne kakovosti. V skupini H je senzacija izpad Poljske, ki je bila na žrebu celo nosilka, po pravi drami pa sta napredovali Kolumbija in Japonska. Nadaljevanje bo razburljivo, saj so se v zgornjem delu razpredelnice skupaj nagnetle velesile Urugvaj, Portugalska, Francija, Argentina, Brazilija…, ki bodo med seboj obračunale za mesto v finalu, medtem je na drugi strani precej lažja skupina s Španijo, Hrvaško…