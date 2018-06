Kolumbijci so proti Senegalu pričakovano prevzeli pobudo, Juan Quintero je po dobrih desetih minutah s strelom v daljši kot zapretil iz prostega strela, a jim Senegalci z visokim pokrivanjem kaj več niso niti dopustili. Ravno po pritisku na kolumbijsko obrambno linijo je senegalskim nogometašem v 17. minuti uspelo odvzeti žogo in izpeljati hiter protinapad, po katerem je pred Davida Ospino pritekel Sadio Mane. Srbski sodnik Milorad Mažić je dosodil enajstmetrovko, a si je ob pomoči videoposnetka premislil, saj je branilec Davinson Sánchez evidentno najprej izbil žogo.

Preostanek polčasa se je odvijal pretežno na sredini igrišča, tako da je minil brez zadetkov (0:0).

Poljaki so bili pred začetkom mundiala tihi nosilci skupine, a so po porazu s Kolumbijci in Senegalci svoje možnosti za osmino finala že zapravili. Proti Japonski, ki ji zaenkrat dobro kaže za uvrstitev v nadaljevanje svetovnega prvenstva, so ob premoru poravnani (0:0).

Senegal : Kolumbija

Poljska : Japonska