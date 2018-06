Ker sta si Belgija in Anglija igranje v izločilnih bojih že priigrali, bo zanimivo zgolj v skupini H, kjer so v igri za napredovanje še vedno Japonska, Senegal in Kolumbija.

Skupina H, Japonska – Poljska, danes ob 16. uri Od vseh reprezentanc v skupini H je verjetno japonska zadnja, za katero bi si upali napovedati, da bo po dveh odigranih tekmah zasedala vodilni položaj. Modre samuraje od uvrstitve med 16 najboljših loči le še točka, ki jo bodo poskušali osvojiti proti enemu največjih razočaranj svetovnega prvenstva Poljski. Izločilni boji nogometašem iz dežele vzhajajočega sonca niso tuji, saj so pred tem dvakrat že zaigrali v osmini finala. Če bodo uspešni, se bodo pomerili bodisi z Anglijo bodisi z Belgijo. »Mislim, da v tekmo ne smemo vstopiti z mislijo na remi. Čeprav imamo štiri točke, nismo dosegli še ničesar,« je previden vezist Japonske Makoto Hasebe. Za Poljake, ki jim je po porazu s Kolumbijo pripadla neslavna čast prve evropske reprezentance, ki je ostala brez možnosti za napredovanje, bo dvoboj z Japonci zgolj stvar prestiža. Verjetni postavi – Japonska: Kavašima, Sakai, Jošida, Šodži, Nagatomo, Hasebe, Šibasaki, Haraguči, Kagava, Inui, Osako, Poljska: Fabianski, Piszczek, Glik, Bednarek, Bereszynski, Krychowiak, Goralski, Pybus, Zielinski, Lewandowski, Grosicki.

Skupina H, Senegal – Kolumbija, danes ob 16. uri Kolumbijski nogometaši so pred prihodom v Rusijo potihoma napovedovali celo preboj v finale, a lahko se zgodi, da bodo svojo pot na turnirju zaključili že v skupinskem delu. Črnemu scenariju se bodo najlažje izognili s ponovitvijo predstave proti razglašeni Poljski, ki so jo ugnali s 3:0. Jose Peckerman je po tekmi zmago posvetil svojemu branilcu Carlosu Sanchezu, ki je zaradi rdečega kartona na tekmi z Japonsko prejel grožnje s smrtjo. Te v Kolumbiji jemljejo zelo resno, še posebej po svetovnem prvenstvu leta 1994, ko je bil zaradi avtogola ubit kolumbijski reprezentant Andres Escobar. »Tudi če grožnja ni mišljena resno, je ta za nas zelo boleča,« trdi Jose Peckerman. Z nogometaši Senegala se je Kolumbija pomerila le enkrat. Leta 2014 sta se ekipi srečali na prijateljski tekmi v Buenos Airesu in se razšli z izidom 2:2. Verjetni postavi – Senegal: Ndiaye, Sabaly, Koulibaly,Sane, Wague, Kouyate, Ndiaye, Gueye, Mane, Niang, Sarr, Kolumbija: Ospina, Arias, Sanchez, Mina, Mojica, Uribe, Sanchez, Cuadrado, Quintero, Rodriguez, Falcao.

Skupina G, Panama – Tunizija, danes ob 20. uri Tako za Panamo kot Tunizijo bo to zadnja tekma na prvenstvu, kar pa še ne pomeni, da se ne bosta želeli posloviti z zmago. To še toliko bolj velja za Tunizijo, ki ima kljub že petemu nastopu na svetovnem odru le eno zmago. Dosegla jo je leta 1978 proti Mehiki, od takrat dalje pa nanizala štiri remije in devet porazov. Če bi ocenjevali po prikazanem na preteklih dveh tekmah, bi dejali, da je najšibkejši člen obeh reprezentanc obramba. Panama je iz 13 strelov v okvir vrat prejela kar devet golov, medtem ko so Tunizijci po številu prejetih zadetkov že podrli svoj prejšnji rekord na mundialih. Leta 2006 so namreč nasprotniki njihovo mrežo zatresli šestkrat, medtem ko je v Rusiji doslej prejela še gol več. Verjetni postavi – Panama: Penedo, Murillo, Torres, Escobar, Davis, Gomez, Barcenas, Cooper, Godoy, Rodriguez, Perez, Tunizija: Ben Mustafa, Bronn, S. Ben Jusef, Meriah, Maalul, Škiri, F. Ben Jusef, Sassi, Badri, Sliti, Kazri.

Skupina G, Anglija – Belgija, danes ob 20. uri Reprezentanci bosta odigrali že 22. medsebojno tekmo in tretjo na svetovnih prvenstvih. Prvič sta se na mundialu pomerili leta 1954 (4:4) in nazadnje leta 1990 v osmini finala, ko je zmago z 1:0 v sodnikovem podaljšku Angliji zagotovil David Platt. Če bodo Otočani danes znova boljši, bodo prvič po mundialu 1982 skupinski del sklenili s tremi zmagami. A njihovi nogometni poznavalci premlevajo, ali bi bila zmaga sploh smiselna, še posebej, ker bi jim to v osmini finala bržkone prineslo neugoden dvoboj s Kolumbijo. Glede na to, da sta si ekipi napredovanje že zagotovili, bosta še kako pozorni na razplet v skupini G. Tudi zato se zna zgoditi, da bosta selektorja tik pred zdajci spremenila začetni postavi. »Če bomo spletkarili in razmišljali, na katerem mestu bomo končali, se bomo znašli na spolzkem terenu,« opozarja angleški selektor Gareth Southgate. Ob tem je britanske novinarje spomnil na zadnje evropsko prvenstvo, ko so se v osmini finala pomerili z na papirju ugodno Islandijo, nato pa neslavno izpadli.