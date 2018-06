Sport Bild je navedel izjavo prvega moža nemške nogometne federacije Reinharda Grindela, ki je že takoj po nemškem izpadu izmenjal nekaj besed z Löwom. Dogovorila sta se, da se po prihodu v domovino čim prej sestaneta in pogovorita o prihodnjem sodelovanju.

Predsednik nemške nogometne zveze je sicer pred odločilno tekmo z Južno Korejo, ki jo je elf izgubil z 0:2, zagotovil, da bo Löw ostal selektor elfa tudi v primeru neuspeha na letošnjem mundialu v Rusiji.

»Že pred odhodom na svetovno prvenstvo smo se odločili, da bomo pogodbo z Löwom podaljšali do leta 2022. Prepričani smo, da nihče drug ne bi bolje izpeljal prenove nemške reprezentance, kar bo nujnost, ne glede na to, kaj se bo zgodilo na mundialu,« je dejal Grindel.

Direktor nemške nogometne reprezentance Oliver Bierhoff pa je bil odločen, da bo vztrajal pri tem, da Löw nadaljuje z delom pri reprezentanci in z njo znova napade vrh.

Kljub temu, da ima Löw pogodbo z zvezo do leta 2022, pa je senzacionalni polom svetovnih prvakov, ki so v Rusiji že v skupinskem delu izgubili možnosti za obrambo lovorike, na novo premešal karte. Zato je vse več mnenj, da je po 12 letih na klopi napočil čas za slovo Löwa. Prvič v zgodovini svetovnih prvenstev Nemci niso preskočili ovire v skupini. Iz skupine F sta se v osmino finala uvrstili Švedska in Mehika.