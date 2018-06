Ampak potem bi morale domov tudi hrvaška reprezentanca, ker je v slačilnici prepevala politične pesmi, srbska, ker s pozdravom s tremi prsti na igrišče vnaša najbolj mučne epizode nacionalizma, in egiptovska, ker se je Mohamed Salah bratil s čečenskim voditeljem Ramzanom Kadirovom, ki mu je podelil častno državljanstvo. Nazaj, od koder so prišli, pa bi morali tudi njihovi navijači, ki so na tribunah kazali veliko veselje do nacionalnih politik in zgodovinskih sporov. Ker na tekmah igrajo nacionalne himne in nastopajo državne reprezentance pod zastavami, je treba kar nekaj vrato