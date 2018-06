Malce naprej na travi so za mizo sedeli starši otrok, ki so se podili po igrišču. Starši so mirno pili pivo, otroci pa so bili res sproščeni. V resnici je bilo veselje gledati mestne otroke, ki so bosi in brez majice tekali po igrišču ter se škropili s pištolicami z vodo, nihče izmed staršev pa zaradi tega ni dobil živčnega zloma. Najmlajši med njimi so se še po vseh štirih kobacali po travi, mame so jih le obrnile v drugo smer, ko so pritavali do tekaške steze. Starejši otroci so sedeli na asfaltu odbojkarskega igrišča, stikali glave in se igrali bog ve katero sodobno družabn