Modrić za zgodovino

Če bi po prvih dveh krogih svetovnega prvenstva izbirali najboljšega nogometaša ruskega mundiala 2018, bi morali seči po enem od igralcev madridskega Reala; izbor je širok, od večnega Ronalda prek Isca in morda celo do Kroosa, a po naši oceni bi to lovoriko gladko prejela hrvaška in Realova desetica Luka Modrić. Bilanca? Dvakratni strelec, na obeh hrvaških tekmah najboljši igralec dvoboja, pa seveda sijajna hrvaška statistika dveh zmag z razliko 5:0 v zadetkih, in to v skupini »smrti« z nasprotniki, kot je denimo dvakratni svetovni prvak in finalist zadnjega prvenstva Argentina.