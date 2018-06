Ko je Mehika v sredo proti Švedski izgubljala z 0:3, je postalo jasno, da bo za preboj v osmino finala potrebovala tudi pomoč južnokorejske reprezentance. Ta jih ni pustila na cedilu, saj je aktualne svetovne prvake premagala z 2:0 in tako poskrbela za njihovo senzacionalno predčasno slovo od svetovnega prvenstva in uvrstitev Mehike v izločilne boje.

Uspeh azijske ekipe je močno osrečil prebivalce mehiške prestolnice Ciudad de Mexica. Celo tako zelo, da se jih je okoli sto napotilo proti južnokorejskemu veleposlaništvu. Tam so z zastavami in navijaškimi transparenti proslavljali zmago Korejcev, pri rajanju pa se jim je pridružil celo južnokorejski generalni konzul Han Bjoung-yin. »¡Coreano, hermano, ahora eres mexicano!« (Korejec, brat, zdaj si Mehičan, op.p), so konzulu vzklikali presrečni navijači in po poročanju tujih medijev z njim nazdravili tudi s tekilo.