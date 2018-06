Katalonska gledališka skupina La Fura dels Baus, ki je festival odprla že lani, bo nocoj za odprtje Festivala Ljubljana premierno in posebej za to priložnost uprizorila predstavo Sfera Mundi – Potovanje okrog sveta režiserja Carlusa Padrisse. Ulični spektakel so zasnovali na zgodbi o drznih pomorščakih Magellanove odprave, ki je pred 500 leti obplula svet in dokazala, da je ta okrogel. Del scene sta tudi 20 metrov dolga barka iz svetlobnih cevi in 10 metrov visoka figura velikana Magellana. Katalonske goste bo spremljal Orkester Slovenske filharmonije, pridružilo se jim bo tudi nekaj naših plesalcev statistov. Letos se že osmič zapored Festival Ljubljana začenja na Kongresnem trgu.

Kongresni trg bo tudi sicer eno osrednjih festivalskih prizorišč, saj zaradi prenove strehe v Plečnikovih Križankah niti ne vedo, koliko dogodkov bodo tam lahko izpeljali. Preostali koncerti bodo v Cankarjevem domu, Slovenski filharmoniji, ljubljanski Operi, križevniški cerkvi in na Ljubljanici, kjer se danes že tretje leto zapored začenja festivalski odvod Festival Ljubljana na Ljubljanici; priložnost igranja na turističnih ladjicah tako dobijo študentje glasbe. Jutri se festival nadaljuje na Kongresnem trgu s crossover koncertom Simfonična ekstaza 2 in dirigentom Rokom Golobom, v nedeljo pa v Cankarjev dom prihajajo Münchenski filharmoniki. Ti veljajo za enega najboljših simfoničnih orkestrov na svetu, z njimi pa bo estonski dirigent Paavo Järvi. To bi bil lahko eden od vrhuncev festivala.

Vse do 3. septembra, ko se bo festival uradno končal s Kraljevim orkestrom Concertgebouw in dirigentom Danielom Gattijem, se bo zvrstilo kar nekaj baletnih, opernih in gledaliških predstav, muzikalov, komornih in simfoničnih koncertov, mednarodna likovna kolonija ter otroške in mladinske delavnice.

Omeniti velja koncert Filharmoničnega orkestra milanske Scale in nastope opernih pevcev, sopranistk Kristine Opolais in Diane Damrau, tenorista Marcela Álvareza in baritonista Lea Nuccija, ki bo pel v naslovni vlogi opere Rigoletto. Na sporedu bo tudi odmevna mariborska produkcija Wagnerjevega Renskega zlata, zanimivo pa bo videti tudi sarajevsko opero, ki prihaja v Slovenijo prvič. Opero Hasanaginica sta pred 18 leti ustvarila libretist Nijaz Alispahić in skladatelj Asim Horozić, temelji pa seveda na najlepši in največkrat prevajani bosansko-hercegovski baladi. Na svoj račun bodo letos prišli tudi plesni navdušenci, na ogled bo na primer balet Čajkovski. Pro et contra v izvedbi Akademskega državnega baleta Borisa Eifmana. Festival se bo po večjih dogodkih predvsem v svojem drugem delu prevesil v intimnejše, komorne večere – v ta namen bo rezervirana križevniška cerkev. im