Kritika skupinske razstave Prisotnosti: Prisotnosti profesorice Metke Krašovec

Mariborska Kibla je s pomočjo ALUO in galerije Equrna (kustosa Arne Brejc in Nina Jeza ) organizirala razstavo Prisotnosti. Nekdanja mariborska tekstilna tovarna, polna ženske energije, žarči novo duhovnost. Trideset imen in tri desetletja poučevanja z ALUO so šola Metke Krašovec. En sam ogled ni dovolj, da bi poglobljeno videli in razumeli vsako med razstavljenimi deli, njihovo sožitje ali kontrastnost. Zato obiskovalci čakajo na dodatne okrogle mize, raznolika mnenja, razlago novih poti in nujne akademske klasičnosti. Manjka katalog, ki ga gradiva na spletu ne morejo zamenjati in ki bi vrednotil kontekst ob drugih profesorjih akademije in znotraj vseh kulturnih obzorij.