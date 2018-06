Na koncu je do tega tudi prišlo, Skye in Ross pa sta se na novo osmislila na precej »varen« način: s pravkar izdanim albumom Blaze Away sta se približala tistemu, kar sta nam ponudila pred natanko dvajsetimi leti s čislanim Big Calm. Učinek sicer ni in ne more biti takšen kot nekoč, spoznanje, da melanholična šablona še vedno deluje, pa zagotavlja, da je njuna ustvarjalna avra še kako živa in zdrava. In tako srečna ter razbremenjena sta stopila na oder Tobačne mesta ter v dobri uri in pol ne samo navdušila ter spomnila na najboljše čase, temveč na samozavestno lahkoten način da