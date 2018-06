V Iranu se je prvič po letu 1979 zgodilo, da so ženske smele na stadion na ogled nogometne tekme. Sicer ni šlo za nogometno tekmo z igralci na igrišču, temveč za prenos nogometne tekme med Iranom in Španijo s svetovnega prvenstva na največjem teheranskem stadionu Azadi, a že to je bilo dovolj, da so Iranke na spletu slavile svojo ponovno osvojitev stadionskih tribun. Tudi ta ogled pa so si morale izboriti. Ko so objavili, da si prenos tekme lahko ogledajo tudi družine in ženske, so se navijačice zbrale pred stadionom. Varnostniki jih niso pustili na tribune, češ da gre za varnostne probleme. Ženske se niso dale in so začele glasno protestirati, nato pa je prišlo posebno dovoljenje iranskega ministra za šolstvo, da 2000 Irank sme iti na stadion navijat za svojo nogometno reprezentanco. Izjema velja le za prenose tekem, ne pa za oglede tekem iranskih nogometnih lig.

Nekatere Iranke so si zato dale duška in odpotovale v Rusijo na pravi stadion s pravimi nogometaši. Za večino je bilo to nepozabno doživetje in velika zmaga v boju za enakopravnost, čeprav so imele pri vstopu na stadion nekatere velike probleme. Nekaj jih je s seboj prineslo transparent, s katerim so pozivale Fifo, naj pritisne na Iran, da ženskam dovoli vstop na stadion. Varnostniki so jim transparent vzeli ter jih podrobno preiskali. Pozneje so jim sicer transparent vrnili ter se jim opravičili za neutemeljeno osebno preiskavo.