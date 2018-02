Morebiti se zdi, da je zaplet oziroma zadrega z ruskimi športniki na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji največji škandal, ki se je kdaj zgodil na tovrstnih tekmovanjih. Toda dvomljivih in nerodnih situacij je bilo v zgodovini zimskih iger kar nekaj.

Začenši z zgodbo iz leta 1964 in olimpijskimi igrami v Innsbrucku. Na njih sta nastopila tedaj velika drsalna zvezdnika Marika Kilius in Hand-Jürgen Bäumler ter zasedla drugo mesto. A kolajna jima je bila dve leti po OI odvzeta, ker sta že pred tekmovanjem nastopila na profesionalni drsalni reviji Holiday on Ice, kar je bilo v nasprotju s tedaj zelo strogimi pravili olimpijskega komiteja, da smejo nastopati le amaterji. Mnogo let kasneje, leta 1987, so jima kolajno vrnili in drsalca sta bila rehabilitirana.

Škandal se je zgodil tudi na naslednjih igrah leta 1968 v Grenoblu. V zaplet sta bila vpletena tedaj dva najboljša smučarja Jean-Claude Killy in Karl Schranz. Francoz in Avstrijec. Francoz je že imel zlati kolajni v smuku in veleslalomu, najhitrejši je bil tudi v slalomu. Ko je Schranz prišel v cilj, je bil drugi, a se je pritožil, da ga je v gosti megli, ki je bila na progi, oviral eden od delavcev na progi. Tekmovalna komisija mu je verjela in lahko se je vrnil na start ter še enkrat odpeljal slalom. In bil je najhitrejši.

Dovoljena marihuana in nedovoljena pršila za nos Pozneje so mu zmago in zlato kolajno odvzeli, češ da v njegovem prvem poskusu na progi ni bilo skrivnostnega človeka v črnem, ki bi ga oviral, temveč je med vožnjo sam spustil ena vratca. Kontroverznost te odločitve nikoli ni bila pojasnjena, saj so mnogi že tedaj in še mnogo let kasneje namigovali, da so Francozi namerno sabotirali Schranza, da bi njegov tekmec Killy lahko pobral tri zlata odličja. Ruske zgodbe z dopingom so se na zimskih olimpijskih igrah začele že leta 1976, ko je bila po tekmovanju v Innsbrucku odvzeta bronasta kolajna Galini Kulakovi za tek na smučeh na pet kilometrov. Ugotovili so namreč, da je uporabljala nosno pršilo z efedrinom. Toda kljub temu so ji dovolili tekmovati na desetkilometrski tekmi in v štafeti. Leta 1998 v Naganu pa zmešnjave s kolajnami ni povzročil efedrin, temveč kanabis. Prvemu zmagovalcu v tedaj novi olimpijski disciplini, deskanju na snegu, Kanadčanu Rossu Rebagliatiju, so odvzeli zlato kolajno, ker so v njegovem telesu našli sledi marihuane. Toda po nekaj dneh so mu jo morali vrniti – izkazalo se je, da kanabis tedaj ni bil na seznamu prepovedanih snovi. To so seveda spremenili in sedaj niti deskarji na snegu ne smejo kaditi trave.