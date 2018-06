Med ugibanji v zvezi s prvim ameriško-ruskim vrhom do zdaj po dveh neformalnih srečanjih Donalda Trumpa z Vladimirjem Putinom ostajata (do danes) le še kraj in čas srečanja. O preostalem naj bi se Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton ter njegovi moskovski gostitelji s predsednikom Putinom osebno dogovorili danes, ko so premlevali tudi teme sestanka; neformalno bodo te ukrajinska kriza, državljanska vojna v Siriji in tudi nadaljnji koraki v zvezi s Severno Korejo po nedavnem Trumpovem srečanju z njenim voditeljem Kim Jong Unom.

Po navedbah Putinovega zunanjepolitičnega svetovalca Jurija Ušakova je »dolgo načrtovano srečanje izjemnega pomena za Rusijo in ZDA ter tudi nasploh za vse mednarodne razmere«. Bolton ga je napovedal kot »pomemben mednarodni dogodek letošnjega poletja«, omenil pa še, da bo predvidoma na njem govor tudi o domnevnem ruskem vpletanju v ameriško notranjo politiko, ki skoraj dve leti po ameriških predsedniških volitvah še vedno močno pretresa Washington in Trumpovo administracijo zaradi ruskih navez nekaterih njenih (tudi že bivših) članov.

Brez posebnih pričakovanj

Medtem ko je Bolton po moskovskih pogovorih dejal, da nimajo posebnih pričakovanj od dogovorjenega srečanja, naj bi si po ruskih virih predsednika vzela za pogovor več ur časa in imela po njem skupno tiskovno konferenco. Ušakov je omenil tudi možnost skupne deklaracije o izboljšanju meddržavnih odnosov in mednarodni varnosti, namignil pa še, da se bosta pred vrhom verjetno sešla zunanja ministra Sergej Lavrov in Mike Pompeo. Sam Putin je v pogovoru z Boltonom po navedbah Reutersa dejal, da odnosi med država »niso ravno najboljši«, da pa njegov tokratni obisk v Moskvi »daje upanje, da lahko napravimo vsaj prvi korak k popolni obnovi« teh.

Do uradne objave kraja in datuma srečanja velja, da so mu najbližje Helsinki in čas po julijskem Trumpovem obisku sedeža Nata in Velike Britanije, kjer mu protestniki že pripravljajo ogorčen sprejem. Takšen termin bi vsaj delno zadovoljil ameriške evropske zaveznice in tudi Kanado, ki jih je ob napovedovanju ameriško-ruskega vrha in po kontroverznostih na vrhu G7 že skrbelo, da bo do njega prišlo še pred vrhom severnoatlantskega zavezništva. Da so članice Nata izražale to skrb, je za CNN potrdil neimenovan vir iz Bele hiše, zavedajoč se Trumpove nepredvidljivosti, ki lahko spodkoplje njihova prizadevanja za izolacijo Moskve ob očitani ji destabilizaciji razmer v sosedstvu.