Predsednik ZDA je na twitterju zapisal, da je »presenečen, da je ravno Harley Davidson izmed vseh podjetij tisto, ki bo prvo pomahalo z belo zastavo. Trdo sem se boril zanje in na koncu ne bodo plačali carin za prodajo v EU, ki so nam pri trgovini naredile veliko škodo, za 151 milijard dolarjev škode«. Dodal je, da so carine za podjetje le izgovor. Naj imajo »potrpljenje,« je zapisal na koncu svojega sporočila.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA