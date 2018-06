V Teheranu so pripravili največje proteste po letu 2012. V ponedeljek so trgovci na velikem bazarju (tržnici) protestirali proti upadu vrednosti riala, blokadi blaga na meji in nejasnim carinskim predpisom. Policija je demonstrante, ki so korakali proti parlamentu, razgnala s solzivcem. O pridržanih ni poročil, razen o dveh, o katerih obstaja pričevanje protestnika. Prav trgovci z bazarja so leta 1979 podprli islamsko revolucijo, pred šestimi leti, ko so bili prav tako jezni zaradi vse slabših gospodarskih razmer, pa so s protesti ob hudih mednarodnih sankcijah prisilili režim v pogajanja s tujimi silami o iranskem jedrskem programu.

Prepoved uvoza 1300 izdelkov

Iranska vlada je ravno v času sedanjih teheranskih protestov prepovedala uvoz več kot 1300 izdelkov, ki se jih lahko izdela v Iranu. Med njimi so usnjeni in tekstilni izdelki, obutev, pohištvo, zdravila in nekateri stroji. Tudi tako se poskuša iranska vlada zoperstaviti ameriškim sankcijam, ki predvsem zmanjšujejo izvoz nafte, in ohraniti svoje denarne rezerve. Obenem v Teheranu upajo, da bodo Indija, Kitajska, Japonska in Južna Koreja zaobšle ameriške sankcije in še naprej kupovale iransko nafto.

V teh negotovih časih poskušajo Iranci vse svoje prihranke zamenjati v stabilno tujo valuto, tako da je zdaj dolar na črnem trgu vreden že 90.000 rialov, še v četrtek je bil 75.500, konec prejšnjega leta pa 43.000 rialov. To razvrednotenje riala se je močno pospešilo maja, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal odstop ZDA od jedrskega sporazuma in hude sankcije proti Iranu in podjetjem, ki bodo še naprej poslovala z njim. Pomanjkanje zaupanja v domačo valuto pri Irancih kaže na pomanjkanje zaupanja v iransko gospodarstvo, ker se bojijo, da se jim bo zaprl ameriški trg.