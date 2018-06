London se pripravlja na obisk ameriškega predsednika. Donald Trump, ki je obisk Velike Britanije pogojeval s srečanjem s kraljico, se bo na Otoku mudil sredi prihodnjega meseca. Kot navajajo tuji mediji, se mu bo med obiskom pridružila tudi Melania, za katero bo pot v London prvo potovanje odkar je bila minuli mesec hospitalizirana zaradi zdravstvenih težav.

Napovedi obiska ameriškega predsednika v Veliki Britaniji vselej sprožijo val napovedi protestov in demonstracij. Pred časom se je govorilo, da britanska premierka Trumpa prav gotovo ne bi peljala v London, kjer bi ga utegnilo pričakati več milijonov protestnikov, pač pa da bo srečanje z njim organizirano v rezidenci na podeželju v bližini prestolnice.

@MayorofLondon says I am “not a protest”! WRONG! I am the greatest at protest, the best. Not good! pic.twitter.com/LYp05FMV8I — Trump Baby (@TrumpBabyUK) June 13, 2018

Po zadnjih napovedih pa se bo Trump mudil tudi v Londonu. Ob skorajšnjem visokem obisku iz ZDA se Britanci množično pripravljajo na sprejem ameriškega predsednika. Neka skupina si je zamislila, da bi Trumpa lahko pozdravili na prav poseben način: izdelali bi velikanski balon na vroč zrak v obliki predsednika, ki bi poletel nad Londonom. »Donald Trump je zgolj velik in jezen otrok s krhkim egom in drobcenimi ročicami,« so pobudniki zapisali na svoji spletni strani. Sredstva za zagon projekta so zbirali prek množičnega načina zbiranja denarja, pri čemer so bili deležni velike podpore. Za napihljivega Trumpa bi potrebovali 5.000 funtov (približno 5.700 evrov), doslej pa so želen znesek že podvojili.

»Je demgaog, ki predstavlja nevarnost za ženske, migrante in manjšine. Predstavlja grožnjo za svetovni mir in prihodnost življenja na planetu,« so zapisali o Trumpu. »Zares pa sovraži, kadar se ljudje norčujejo iz njega. Ko nas bo 13. julija obiskal, želimo, da vidi, da se mu vsi posmehujemo,« so še zapisali o svojem hudomušnem projektu.