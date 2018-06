Netflix je, ko je začel v enem kosu objavljati celotne sezone serij, spodbudil gledanje serij na mah (binge watching), vendar pa za ponudnika pretakanja filmov in serij to ni bilo dovolj, saj vedno hoče, da bi gledali več in dlje. Do zdaj si je izmislil že veliko trikov, ki povečujejo gledanost vsebin, so pa nekateri precej očitnejši od drugih. Eden od njih je na primer ta, da se naslednja epizoda serije začne predvajati sama od sebe, še preden se do konca odvrti odjavna špica tiste, ki jo gledamo, enako pa je tudi, ko pridemo do konca filma, saj mu avtomatično sledi nov, ki