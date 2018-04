HRT je prvo sezono nadaljevanke predvajala v letu 2016, jeseni pa bo na televizijskem sporedu že druga sezona, ki jo snemajo v sodelovanju s produkcijsko hišo Drugi plan, je na današnji novinarski konferenci v poslopju hrvaške javne televizije napovedal direktor programa Renato Kunić.

Eden od producentov nadaljevanke Nebojša Taraba je poudaril, da o uspehu nadaljevanke in interesu zanjo, najbolj kaže dejstvo, da je Netflix odkupil tudi drugo sezono, čeprav snemanje še ni zaključeno. Generalni direktor HRT Kazimir Bačić je ocenil, da gre za izjemen uspeh, ker bo hrvaški jezik možno slišati ob podnapisih v več kot 130 državah, je poročal hrvaški radio. Kot meni Bačić, so dokazali, da lahko pripravijo svetovno konkurenčen izdelek.

V ospredju so odnosi v uredništvu časnika pod novim lastništvom

Prizorišče nadaljevanke Novine je Reka, v ospredju pa so odnosi v uredništvu časnika pod novim lastništvom. V nadaljevanki, ki priča o družbeni tranziciji na Hrvaškem, se prepletajo poteze akterjev iz medijev, politike, kriminala, pravosodja, represivnega državnega aparata, poslovnih krogov in cerkve. Obenem se snovalci nadaljevanke ukvarjajo tudi z univerzalnimi lastnostmi ljudi, kot so sla za močjo in bogastvom, poštenje, izdaja, strah, ambicioznost, nečimrnost, prilagodljivost in zavezanost.

Scenarist nadaljevanke, znani hrvaški novinar in publicist Ivica Đikić, je povedal, da so v prvi sezoni v ospredje postavili dogodke v medijih, medtem ko bo druga sezona osredotočena na politični boj za oblast, tretja pa na pravosodje. Režijo so zaupali priljubljenemu hrvaškemu filmskemu avtorju Daliborju Mataniću.