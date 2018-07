Ko sem ga zagledala na ekranu računalnika, sem bila presenečena: ni bil zagorel, kot bi stereotipno pričakovala od deskarja na valovih. Priznal je, da v zadnjih mesecih bolj malo deska. Družina se je povečala, zato veliko skrbi za dojenčico. A je že začel pridno trenirati in bo kmalu spet na valovih. Kako ne, saj se je na Portugalskem začel vrhunec turistične sezone, Kostja Polc pa ima v kraju Santa Cruz šolo deskanja Surf2Smile. Sezona za deskanje na valovih je sicer vse leto, toda večina turistov pride ponavadi med aprilom in oktobrom. Pozimi so valovi v povprečju večji in kadar je valovanje dovolj močno ter iz prave smeri, se prebudijo marsikateri deskarski kraji, ki poleti spijo.

Prav deskanje na valovih je bilo namreč razlog, da se je sploh preselil na Portugalsko. Kostja je bil pred selitvijo na jugozahod Evrope v Ljubljani finančni analitik v banki. Deskati je sicer začel kot študent in takoj ga je prevzelo. Hitro je postal učitelj deskanja na valovih in imel več let aktivno vlogo v prvem slovenskem deskarskem klubu Ujusansa, s katerim še vedno sodeluje. »Zelo hitro sem ugotovil, da je srfanje del mojega življenja. Vedel sem, da tega ne bom mogel kar pustiti. Zato sem že med študijem razmišljal, kako bi si lahko življenje uredil tako, da ne bi prenehal srfati,« je razmišljal o svoji odločitvi. Toda zanimale so ga tudi finance in dokončal je študij, dobil službo, potem pa: »Želja po srfanju je bila enostavno premočna. Preveč divjega duha sem, moram biti zunaj. Takrat je bila ravno gospodarska kriza in v banki mi niso želeli podaljšati pogodbe, zato nisem bil z ničemer vezan. Odločitev, da zapustim Slovenijo, je bila tako lažja.« Pri tem ga je zelo spodbujala tudi Maša, njegova boljša polovica. »Vedno mi je govorila, naj sledim svojim sanjam.«

Sanje pa so bile Portugalska. Tam je že bil v času študija na Erasmusovi izmenjavi. Skupaj z Mašo sta študirala v Lizboni, obenem pa iskala pustolovščine in valove. Zato ni bilo dileme, kam se bosta preselila. Ko je dozorela odločitev, sta začela iskati hišo za svojo šolo deskanja. Našla sta jo na zahodni obali, v vasici Santa Cruz, dobrih 60 kilometrov severno od Lizbone. Območje je bilo v preteklosti bolj poznano po ribištvu in kmetijstvu, toda zaradi dolgih peščenih plaž in dobrih pogojev za deskanje na valovih se je v zadnjih letih tam zelo razvil turizem za deskanje na valovih. Med deskarji na valovih so najbolj znani kraji Nazare, ki slovi po deskanju na največjem valu na svetu, Ericeira, mala ribiška vasica in prvi svetovni deskarski rezervat v Evropi, ter Peniche, kjer se vsako leto v oktobru pomerijo najboljši deskarji na valovih. Sprva so bili gostje njegove šole deskanja pretežno Slovenci, ki so prišli prek kluba Ujusansa. Zdaj je več kot 80 odstotkov tujcev, tudi iz Kitajske, Indije in Avstralije pridejo.

Portugalci si vzamejo čas Tako tam na obali Atlantika živi svoje sanje: »Portugalska mi je bila pri srcu že takoj, ko sem prišel na študijsko izmenjavo. Všeč mi je njihov odnos do sočloveka. Če nekoga ustaviš na ulici, ti bo pomagal, četudi se mu mudi. Niso osredotočeni le na svoj čas in svoj denar, temveč na uživanje življenja. V miru lahko poješ kosilo ali popiješ kavo, vse je bolj počasi in preprosto. To sicer vpliva na njihovo učinkovitost oziroma pregovorno neučinkovitost, toda po drugi strani je tak način življenja dober za dobro počutje posameznika.« V službi si denimo Portugalci vedno vzamejo vsaj uro časa za kosilo: »Ni tako kot pri nas, ko si na hitro stlačiš v usta sendvič. Lahkotnost bivanja tu mi je res všeč. Ljudje so sproščeni, prijazni.« Všeč mu je tudi podnebje. Tam, kjer živijo, je vse leto bolj ali manj enaka klima, poleti ni vroče, pozimi 15–20 stopinj. Po drugi strani v nekaterih pogledih morda ni najbolj prijazna država. »Tukaj je delovnik res dolg, saj se začne okoli devetih, potem je ura in pol odmora za kosilo in nato se dela do šestih, sedmih zvečer. Občasno videvam osnovnošolske otroke, ki ob šestih hodijo iz šole.« Poleg tega so javne šole in vrtci v slabem stanju: »Vsakdo, ki si lahko privošči, otroke vpiše v zasebne.« Podobno je z zdravstvom. Javno zdravstvo ni preveč zanesljivo. »V tem trenutku imamo pomočnika iz Slovenije, ki skrbi za našo deskarsko hišo in je moral zaradi slabosti na urgenco. Ko se je vrnil, je rekel, da nikoli več ne bo ničesar rekel čez zdravstveni sistem v Sloveniji,« je razložil Kostja. Zaradi tega je v državi veliko zasebnih šol in bolnišnic: »Plačuješ pač posebno zavarovanje in greš v zasebno bolnišnico. Brez zavarovanja najpreprostejši pregled stane od 70 do 100 evrov. Razlika med javno in zasebno bolnišnico se vidi v tem, da v javni na urgenci čakaš osem ur, v zasebni pa eno uro.«