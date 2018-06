Odločili smo se tudi, da vojaške parade nikakor ne spadajo na take proslave in da bodo za to dovolj praporščaki. No, kam je to pripeljalo, vidimo že iz letnega (drugič) poročila predsednika Slovenije, iz katerega je jasno, da imamo zanič vojsko, in prav zanima me, kako bi se vojna za Slovenijo končala, če bi ne imeli v tistih časih Teritorialne obrambe. No, državo imamo, oblast tudi, kaj pa ponos? No, tega pa ni. Vse je bolje, če je angleško ali nemško, vse pri nas je komajda kaj vredno, čeprav BMW, VW in Mercedes prisegajo na naše avtomobilske dele.

V nedeljo sem bil na proslavi dneva državnosti. Bila mi je zelo všeč, optimistična za mlade in stare. Pa sem si rekel, jutri bom pa videl po mestu tudi nekaj več obešenih zastav. Pa jih ni bilo, čeprav so jih Janševi mladci menda zastonj ponujali po hišah. Zastave visijo na državnih poslopjih, ministrstvih in šolah vsak dan, drugje pač ne.

Zato lahko k obeleževanju praznika organiziramo še dan brez zastave; na ta dan bi zastave prali, pošili ali morda tudi zamenjali. Na pravi praznik pa bi potem te iste zastave morale viseti povsod.

Peter Kozin, Ljubljana