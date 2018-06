Cerar je uvodoma spomnil, da so se 25. junija 1991, ko je Slovenija postala neodvisna in samostojna država, izpolnila pričakovanja številnih rodov Slovencev po vsem svetu. A je opozoril, da so od takrat do danes »osebne in kolektivne stiske, naravne nesreče, vse bolj očitne družbene razlike, obujanje simbolov, ki so rodili zla 20. stoletja, zlasti pa zadnja svetovna gospodarska kriza«, omajale prenekateri ideal in spremenile naš pogled nase in na svet.

Zaradi tega po ugotovitvah Cerarja svet danes ni bolj spravljiv, strpen in potrpežljiv, lahko pa kljub temu vsi zanj naredimo nekaj na svoj način. »Vredno je, da spet premislimo položaj, v katerem smo kot ljudje, kot družba in kot država. Da v njem prepoznamo najprej dobro, dosežke, ki nas delajo velike, ljudi, ki nas delajo junaške in skupnosti, ki nas delajo človeške. Opremljeni s to mislijo, bomo lažje razumeli tiste, ki se v nenehnih spremembah niso znašli. One, ki zmorejo čez stopnice življenja samo, ko jim nekdo ponudi roko. Tiste, ki trkajo na naša vrata in vest z razlogom,« je zapisal.

Prebujeni s to zavestjo bomo po navedbah Cerarja prihodnje »rojstne dneve naše države doživeli tam in tako, kot si to zaslužimo, na svetli strani zgodovine in v miru«. Vsem je ob prazniku čestital in zaželel zadovoljne in ustvarjalne dni.