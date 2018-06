Na inšpekciji za delo so potrdili, da so pred dvema tednoma obiskali Livarno Titan v Kamniku, ker pa postopek nadzora še ni zaključen, o ugotovitvah in morebitnih ukrepih ne morejo povedati še nič. Za obisk podjetja so se odločili zaradi vprašanj, ki jih je postavljala novinarka Televizije Slovenija Vanja Kovač. Njen prispevek o Livarni Titan je bil objavljen v Tedniku enajstega junija, inšpektorji pa so se v tovarni oglasili naslednji dan.

Kmalu tudi policija? V prispevku je novinarka poročala o navedbah, da v Livarni prek raznih posredniških podjetij delajo tujci brez delovnih dovoljenj in pogodb o zaposlitvi oziroma da ti delavci sploh ne vedo, pri katerem podjetju so zaposleni. Sindikalist Jože Rijavec, ki je bil iz Livarne odpuščen pred štirimi leti, je dejal, da so že takrat tujci delali po šestnajst ur na dan in šest dni na teden. Anonimna nekdanja delavka pa je povedala, da tujci opravljajo težka dela s strupenimi snovmi, vendar brez zaščitne opreme in brez usposabljanja. Novinarka je zaradi informacij, ki jih je pridobila, tudi podala prijavo na policijo. Delovni inšpektorji bodo med drugim ugotavljali, ali je v Livarni potekalo nezakonito posredovanje delavcev. Pri tem je ključno, ali so Livarni druga podjetja zagotavljala delovno silo, ne da bi bilo to ustrezno formalizirano v pogodbi o sodelovanju in ne da bi bila ta podjetja registrirana za to dejavnost.

Furs nad delo na črno Ker so bile v vprašanjih novinarke vsebovane tudi informacije o sumu dela na črno, je delovni inšpektorat o tem obvestil finančno upravo (Furs), ki je pristojna za nadzor nad tem področjem. Na Fursu ne dajejo informacij o konkretnih podjetjih, po naših neuradnih informacijah pa so finančni inšpektorji Livarno Titan obiskali prejšnji ponedeljek. Anonimni viri trdijo, da je šlo za racijo, v kateri so zaprli vse izhode iz tovarne, da jim ne bi kateri od tujih delavcev pobegnil. Direktor in lastnik podjetja Drago Brence na naša vprašanja ni odgovoril. Kdo Livarni Titan zagotavlja tuje delavce, ni znano. Neuradni viri so omenjali Marinča Atanasova iz Železnikov, čigar podjetje je bilo do nedavno registrirano za posredovanje delavcev, vendar Atanasov trdi, da je sodelovanje z Livarno Titan prekinil pred nekaj leti, ker mu niso plačevali. Predstavnikov drugih podjetij, ki so jih navajali neuradni viri, nam prejšnji teden ni uspelo priklicati.