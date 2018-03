Po potrjeni prisilni poravnavi družbe Litostroj jeklo lahko v kratkem pričakujemo prodajo njegovega ogromnega nepremičninskega kompleksa v Šiški, na katerem ima med drugimi hipoteke vknjižene Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Kot favorit za nakup so se omenjale družbe, povezane s štajersko družino Marguč, lastnico družb Tekoma Marguč, KO Marguč in Litostroja specialne livarne. Margučevi so namreč v postopku prisilne poravnave najeli pomemben del proizvodnih zmogljivosti Litostroja jeklo, med drugim livarno in obrat strojne obdelave, odkupili repromaterial in nadaljeva