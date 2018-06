Anton Žibert iz Zagradca pri Sevnici je aprila slavil 80 let. Častitljiva leta, pa vendar nič posebnega, bi marsikdo rekel. Toda Anton še zdaleč ni običajen 80-letnik. Na svetu je namreč le peščica takšnih, ki se pri svojih osmih križih aktivno ukvarjajo z – bodibildingom. Tako so morali na nedavnem svetovnem prvenstvu v fitnesu in bodibildingu v Brežicah, kjer se je na odru zvrstilo več kot 200 tekmovalcev iz 18 držav, zaradi njega uvesti novo kategorijo – nad 80 let. Bil je edini tekmovalec v svoji kategoriji, obiskovalci in tekmovalci pa so mu namenili enega najbučnejših aplavzov. Tone je sicer nastopil v kategoriji masters skupaj s tekmovalci, starejšimi od 40 let, kategorija pa je nato razdeljena še v podskupine.

Slikanje je pokazalo, da ima na eni strani grla 27-milimetrsko in na drugi 32-milimetrsko poapnelo kepo, ki sta pritiskali na sapnik. Zdravnik mu je rekel, da ni druge pomoči, kot da to izrežejo. »Čez dva meseca sem šel na operacijo. Tako se je končala moja gimnastična kariera.«

Toda naključje je hotelo, da ga je na treningih že dlje časa opazoval neki študent medicine. »Anton, tebi ščitnica slabo dela, mi je rekel. Resda sem na krogih izvajal eno najtežjih vaj, toda mene je dušilo, težko sem dihal. Tako sem prišel do nekega priznanega zdravnika in najprej me je vprašal, od kod prihajam. Aha, je rekel. Panonska nižina in alpske države imajo pomanjkanje joda v pitni vodi. Takoj mu je bilo jasno.«

S fitnesom začel pri 62 letih

Po 30 letih dela v Nemčiji in upokojitvi sta se z ženo vrnila. »Jekleni Tone«, kot mu pravijo, je leta 2000 na sinovo pobudo začel hoditi v fitnes in trenirati bodibilding. Prej je imel do njega celo odklonilen odnos, češ to so zgolj »napihnjene« mišice, ne pa prava moč. Dokler se ni v zadevo poglobil in spoznal, da gre za celostno vadbo, neločljivo povezano z zdravo prehrano ter zdravim načinom življenja in razmišljanja.

Po operaciji ščitnice Anton ni smel več dvigovati stvari, težjih od 40 kilogramov. »Ampak tega se nisi najbolj držal,« doda njegov osebni trener Mitja Petan, lanski svetovni prvak v fitnes kategoriji mr. physique tall, letos pa je bil glavni organizator prvenstva v Brežicah, zato tokrat ni tekmoval. »Kadarkoli je v fitnesu videl koga od nas, mulcev, je hotel pokazati, da tudi on zmore.«

Po ženini smrti konec leta 2016 je Tone skorajda obupal. Zaprl se je vase, ni hodil med ljudi. A nekako se je spet sestavil, januarja letos pa je začel sodelovati s Petanom. »Ko treniram tukaj z mladimi, sploh ne vem za svoja leta,« pravi Anton, ki se tekmovanj udeležuje od leta 2008. Trening in tekmovanja pa za seboj potegnejo tudi disciplino pri prehrani. »Če povem odkrito, sem danes videti bolje kot prej, ko je bila žena še živa, kajti predobro mi je kuhala,« pravi. Dieta je strogo predpisana. Zjutraj ovseni kosmiči, ki ne dvigujejo inzulina, in jajca, ki so najboljši vir beljakovin. Kosilo mu vsak dan pripravijo v sevniški restavraciji Felicijan, po jedilniku, ki mu ga sestavi Petan. Običajno gre za kombinacijo riža, perutnine in zelenjave.