V soboto je vrata odprl sodobni fitnes center v legendarni ljubljanski Modni hiši, ki je tako po nekajletnem propadanju končno dobila novo vsebino, prestolnica pa težko pričakovan prostor za telesno vadbo v središču mesta. Prvi gostje so prag novega fitnesa prestopili že v torek, večina je bila navdušena predvsem nad prostornostjo fitnesa in urnikom, ki je prilagojen njihovemu delavniku.

»Glavna dela so pri koncu, z izboljšavami in olepševanjem pa še vedno nismo končali. Želimo si, da bo res vse tako, kot smo si zamislili. Pridejo še dodatna oprema, dodatni programi, slike, ki bodo prikazovale Modno hišo skozi čas… Veseli smo, da smo našli prostor, ki ima energijo in ki ni skladišče,« pravi Polona Gosar, direktorica družbe Fitcity in športna strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na področju fitnesa, ki ji je sedanji lastnik Modne hiše, družba Union, zaupal ambiciozno nalogo, da v središču prestolnice naredi največji in najsodobnejši fitnes v državi.

Zadnji mesec je bil zelo naporen, priznava Gosarjeva. »Precej smo utrujeni, saj preoblikovati 1300 kvadratnih metrov velik prostor v zgolj dveh mesecih ni mačji kašelj, toda občutek je super, ko vidiš, da so ideje in zamisli postale resničnost. Seveda pa brez tako prizadevne ekipe in vestnih izvajalcev, ki so držali obljubo, da glavna dela končajo do mojega rojstnega dne, ne bi šlo.«