Modna hiša je bila nekoč ne le prestižna trgovina s tekstilom, katere ponudba je presegala domače blagovne znamke, temveč je bila tudi središče modnih dogodkov. V njej so spomladi in jeseni ob torkih prirejali modne revije, imenovane Čaj ob petih. Njen sijaj je dokončno zamrl potem, ko je leta 2012 zaprla vrata in je njena usoda postala negotova. Njen takratni lastnik Mercator je stavbo tik pred zaprtjem obnovil in jo po dolgem denacionalizacijskem postopku leta 2014 želel prodati.

Pred slabim letom jo je kupila družba Union z namenom stavbi vdihniti novo vsebino. »Ne