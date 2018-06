Dogodkom ob letošnji okrogli obletnici smrti Ivana Cankarja (1876-19189) sta se minuli teden z osrednjimi razstavami pridružila tudi Mestni muzej Ljubljana in Cankarjev dom. V prvem se posvečajo pisateljevi življenjski poti, v CD pa umestitvi njegovega dela v širši duhovno-umetniški kontekst. Izkušnja dialoga med razstavama je nujna za celostno razumevanje vplivov, ki jih ima ta ustvarjalec na slovensko kulturo še danes.

Umetniki, duševni bolniki

»Hiša je pogorela do tal,« beremo v Mestnem muzeju že uvodoma o velikem požaru na Vrhniki, po katerem se je Cankarjeva družina znašla v revščini, udarila jih je tudi ekonomska kriza v habsburški monarhiji, oče pa je breme preživljanja družine preložil na ženo Nežo. Biografsko zasnovana razstava se torej začne z vpogledom v avtorjevo družinsko ozadje in kronološko sledi njegovemu odhodu v Ljubljano, ki jo je sprva idealiziral, pa nadaljuje na Dunaju (1898–1909), ko je bil v najbolj ustvarjalnem obdobju svojega življenja do domačih krajev skrajno kritičen.

Pa ne le do razmer v kulturi; kot izvemo od avtorja razstave Blaža Vurnika, je denimo slovenskemu gledališču očital »preprostost okusa«. Kot pričajo mnoga njegova dela, denimo Za narodov blagor (1901), Hlapci (1910) in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski (1910), je bil oster tudi do političnih in družbenih razmer. Na Dunaju bi se skoraj ustalil tudi intimno, za poroko s Steffi Löffler si je večkrat izposodil denar in nevesti celo kupil poročno obleko, a obljube ni izpolnil. Edino odgovornost je Cankar čutil do literature.

Čeprav je živel v avstrijski prestolnici, se je preživljal s pisanjem za ljubljanske časnike, knjige je izdajal pri ljubljanskih založnikih, razlaga kustos, ko opisuje njegovo ostro polemiko z ljubljanskimi intelektualci, denimo Franom Govekarjem. Slovence je obtoževal omejenosti pri razumevanju vrednosti umetniških del in vloge umetnika v družbi, peklilo ga je slovensko nedoseganje evropskih umetniških standardov. Nekateri njegovi kritiki, denimo Evgen Lampe, so mu po drugi strani – ob izidu povesti Gospa Judit (1904) z junakinjo prešuštnico – očitali, da »narod smatra take umetnike v resnici za duševne bolnike«.