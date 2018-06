V petek je uporabnik spletnega družbenega omrežja Facebook, ki je trdil, da je natakar v restavraciji The Red Hen v Lexingtonu v ameriški zvezni državi Virginija, objavil, da je »celi dve minuti« stregel Sandersovi, preden so jo prosili, naj s spremstvom odide. Njegov zapis se je razširil po družbenih omrežjih.

Sandersova je incident potrdila in dodala, da je na zahtevo lastnice vljudno odšla. »Njena dejanja povedo veliko več o njej kot o meni. Sama se vedno trudim ljudi, tudi tiste, s katerimi se ne strinjam, obravnavati s spoštovanjem in bom tako še naprej ravnala,« je ob tem dodala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so