Za 16 otrok, ki jih bodo s starši združili v prihodnjih 24 urah, je ministrstvo pojasnilo, da so jih želeli staršem vrniti že v soboto, a je vreme otežilo potovanja. Ministrstvo je ob tem izrazilo prizadevanje, da bi »združili vsakega mladoletnika in vsakega starša ali skrbnika«.

Kot so zapisali v objavi v soboto zvečer, bo manjše število otrok predvidoma ostalo ločenih od odraslih. Gre za otroke, pri katerih razlog za ločitev ni le t. i. politika ničelne tolerance, pač pa obstajajo tudi drugi razlogi, na primer da v njihovem primeru ni mogoče potrditi družinskega razmerja ali da bi starš lahko ogrožal svojega otroka.

Ameriški ministrstvo za zdravje je 20. junija skrbelo za 2053 otrok, ki so jih na ameriško-mehiški meji odvzeli iz rok nezakonitih migrantov. Od tega naj bi jih bilo 17 odstotkov tam zaradi politike ničelne tolerance, ostalih 83 odstotkov pa jih je v ZDA prispelo brez starša ali skrbnika, so zapisali.

Poudarili so še, da imata ministrstvi za domovinsko varnost in zdravje vzpostavljene procese, s katerimi zagotavljata, da člani družine vedno vedo, kje se nahajajo njihovi otroci in lahko redno komunicirajo z njimi. Ameriška vlada ob tem stalno spremlja lokacijo vseh otrok v svojem varstvu in dela na tem, da jih združi z njihovimi družinami.