Ostre gospodarske sankcije, ki veljajo že od leta 2008, je podaljšal z izvršnim ukazom.

»Obstoj in tveganje širjenja cepljivega materiala, uporabnega za orožje, na Korejskem polotoku ter dejanja in politike severnokorejske vlade še vedno predstavljajo neobičajno in izredno grožnjo nacionalni varnosti, zunanji politiki in gospodarstvu ZDA,« je zapisal v ukazu.

Trump je sicer že po zgodovinskem vrhu s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom v Singapurju 12. junija dejal, da sankcij ZDA ne bodo odpravile, dokler Pjongjang ne bo naredil napredka pri denuklearizaciji. Hkrati pa je takrat tvitnil, da se lahko vsi sedaj počutijo bolj varne, saj Severna Koreja ne predstavlja več jedrske grožnje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pentagon je po tem sporočil, da za nedoločen čas ustavlja nekatere skupne vojaške vaje z zaveznico Južno Korejo. V tem vidijo nekateri pomembno zmago za Pjongjang in njegovo zaveznico Kitajsko.