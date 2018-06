A samo praznovanje Messijevega rojstnega dneva v argentinskem taboru na svetovnem nogometnem prvenstvu bo v današnjih popoldanskih urah kratko in bolj grenkega okusa. Dvakratni svetovni prvaki iz Argentine 1978 in Mehike 1986 so na uvodnih dveh tekmah letošnjega turnirja prikazali izjemno klavrni predstavi, po neodločenem izidu z Islandijo (1:1) in visokem porazu s Hrvaško (0:3) pa so pod velik vprašaj postavili celo napredovanje v osmino finala. Kožo si lahko rešijo na zadnji tekmi proti Nigeriji, tudi v primeru argentinske zmage pa bodo odvisni od razpleta druge tekme med Hrvaško in Islandijo.

Argentinska javnost je svoje ljubljence po dveh poraznih predstavah na letošnjem zaključnem turnirju v Rusiji dobesedno raztrgala, najbolj ostrih kritik pa sta bila deležna selektor Jorge Sampaoli in vratar Willy Caballero, nič manj pa tudi prvi zvezdnik Messi, ki je na prvi tekmi proti Islandiji celo zastreljal 11-metrovko, na drugi s Hrvaško pa je bil le bleda senca nogometnega zvezdnika.

Pred nadaljnjimi nogometnimi boji v Rusiji bo Messija morda navdahnilo sporočilo njegove žene Antonelle, ki je na spletnem družbenem omrežju Instagram objavila osem družinskih fotografij in mu za rojstni dan sporočila: »Tako zelo te ljubim. Hvala ti, da si iz mene naredil najsrečnejšo žensko na svetu.«