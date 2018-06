Tekma med belo-modrimi in kockastimi je bila že ob žrebu skupin označena za enega izmed glavnih derbijev predtekmovanja, a takšnega razpleta so si tudi največji hrvaški optimisti lahko zgolj želeli. Odlična predstava ognjenih, ki so v prvem polčasu zaprli vse poti do svojega gola, v drugem pa s tremi žogami za hrbtom neprepričljivega Caballera še poglobili krizo Argentine, močno odmeva med vsemi ljubitelji okroglega usnja po svetu. Da je razočaranje med igralci argentinske reprezentance res veliko, pove dejstvo, da so bili po tekmi le redki igralci na voljo predstavnikom sedme sile, napadalec Sergio Agüero pa je v svojih izjavah nakazal nezadovoljstvo nad odločitvami selektorja Sampaolija.

Ob slabem vodenju tudi Messi ni dovolj Želje Lionela Messija, petkratnega dobitnika zlate žoge, da bi tudi z reprezentanco osvojil nekaj srebrnine, so se v preteklih letih razblinjale na zadnji stopnički. Po treh finalnih porazih (SP 2014, Copa America 2015 in 2016) se je reprezentančno upokojil, a se z željo po zmagi v Rusiji vrnil v izbrano vrsto. Toda po neučinkoviti predstavi proti Islandiji, ko je tudi sam zgrešil enajstmetrovko, in po hudem polomu proti Hrvaški je Messi z argentinskimi kolegi od lovorike oddaljen bolj kot kadar koli. Celo uvrstitve v osmino finala Južnoameričani nimajo več v svojih rokah. Da je igra Argentincev na tem prvenstvu brez repa in glave, je jasno kot beli dan. Glavno krivdo nosi selektor Jorge Sampaoli, ki s stalnimi spremembami sistema igre in menjavami igralcev v prvi enajsterici ne uspe povezati Messija in drugih v homogeno moštvo. S takimi težavami se je srečeval že v kvalifikacijah (Argentina se je na prvenstvo uvrstila šele na zadnji tekmi proti Ekvadorju), nadaljujejo pa se tudi na prvenstvu. Na klopi sedijo igralci kova Higuain, Dybala in Di Maria, v domovini je ostal najboljši strelec italijanske lige te sezone Mauro Icardi. Poškodoval se je prvi vratar Sergio Romero, zato v vratih stoji šestintridesetletni Willy Caballero, ki je pri Chelseaju v tej sezoni zbral zgolj sedem nastopov.

Pričakovanja prehuda, kritike upravičene Messijeva vloga v reprezentanci je, podobno kot v Barceloni, jasna. A ker so vloge soigralcev zaradi slabega vodenja selektorja nedorečene, je pritisk na tridesetletnika ogromen. Pričakovanja, da bo sam reševal tekme in odločal prvenstva, sploh proti odličnim ekipam, kot je Hrvaška, so nerealna. Če je proti Islandiji poskušal kar z enajstimi streli, sta ga tokrat soigralec iz Katalonije Rakitić in rival iz Madrida Modrić povsem ustavila. Oddal je le 23 podaj, se žoge v nasprotnem kazenskem prostoru dotaknil le dvakrat in samo enkrat poskusil s strelom proti Šubašiću, šele v 64. minuti. Statistika, na katero zagotovo ni ponosen, in številke, zaradi katerih je v argentinski javnosti ob Sampaoliju deležen največ kritik. Tako so vse medije preplavili naslovi o katastrofi, sramoti in ponižanju, najbolj direktna pa sta bila naslova časnikov La Nacion in Clarin: »Kje je bil Messi, ko ga je Argentina najbolj potrebovala?« ter »Hrvaška osmešila Argentino, ki je že na pol poti domov«. Na eni izmed argentinskih televizij so slabi predstavi »namenili« celo minuto molka. Na novinarski konferenci je selektor Argentine navijače prosil odpuščanja in dodal: »Ekipa ne deluje, kot bi morala, enostavno nismo znali obrniti poteka dogodkov. Hrvaška je odlična ekipa, mi pa imamo težavo najti način igre, od katerega bosta imela korist tako Messi kot Argentina.« Kritike so torej po visokem porazu hude, Sampaolijev stolček se močno maje, v primeru neuvrstitve v izločilne boje – kar bi se Argentincem zgodilo prvič po šestnajstih letih – pa bi se cela izbrana vrsta znašla v še večji nemilosti domače (in svetovne) javnosti.